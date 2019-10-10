Зеленский поставил на место осмелевшего Порошенко

Порошенко выступает против разведения сил на фронте в
Донбассе. Солидарные с ним националисты за текущую неделю дважды сорвали развод
подразделений.
В четверг, 10 октября, Зеленский дал пресс-конференцию журналистам. Много вопросов украинскому лидеру задавали о ситуации в Донбассе. Один из корреспондентов спросил, почему экс-президент противится разводу войск на фронте.
Бывший глава государства до сих пор не может свыкнуться с тем, что он бывший, считает Зеленский. Порошенко кажется, что он может быть лидером нового Майдана, но в этом его ошибка, отметил политик.
В прошлое воскресенье в центре Киева прошел десятитысячный митинг против подписания "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. В основном в акции участвовали члены радикальных ультраправых движений, а также ветераны так называемой антитеррористической операции.
Поддержкой подобной публики пытается заручиться Порошенко. Бывший президент подверг резкой критике "формулу Штайнмайера" и назвал ее капитуляцией Украины. При этом несколько лет назад риторика была совершенно обратной. Будучи президентом, Порошенко выступал за включение "формулы" в украинское законодательство.
Документ предполагает проведение выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса. Речь идет о широкой автономии Донбасса с собственной народной милицией.
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