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Политика

Как Порошенко проиграл Украину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-депутат Надежда Савченко разнесла бывшего президента страны. Она рассказала, как Петр Порошенко проиграл Незалежную.
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Политик прокомментировала смену отношения политика к протестам после поражения на выборах главы государства. Савченко заявила, что это произошло, когда Петр Порошенко подписал минские соглашения в 2015 году.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Савченко указала на непоследовательность бывшего украинского лидера относительно протестов, проходивших в Киеве. Она напомнила, что он сам постоянно говорил о том, что не надо раскачивать лодку, передает телеканал "360".

"И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", – цитирует бывшего парламентария "Царьград". Кроме того, тогда же Петр Порошенко поддержал "формулу Штайнмайера".

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

Также, по оценке Надежды Савченко, нет логики в том, как профукавший страну экс-президент относится к подписанию мирного соглашения по Донбассу. Напомним, ранее его заключил действующий глава Украины Владимир Зеленский.

По словам экс-депутата, проигравшие выборы политики пытаются "воплями, популизмом и майданами" вернуть себя во власть. Сама Надежда Савченко, высказываясь о политике Петра Порошенко, от захлестнувших ее эмоций тоже перешла на крик. 

Напомним, протестные акции на Украине начались после того, как президент страны Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Петр Порошенко придерживается конфронтации в отношении действующей власти.

Автор: 10 октября 2019, 08:21
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