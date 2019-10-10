Свергнет Зеленского: названо имя следующего президента Украины

Из-за выполнения "формулы Штайнмайера" на Украине
разразится острый политический кризис, что приведет к капитуляции президента
перед радикалами и стоящими за ними олигархами. Об этом в эфире канала
PolitWera заявил журналист Владимир Синельников.
Он считает, что Владимир Зеленский решился подписать "формулу Штайнмайера" из-за президента США Дональда Трампа, который призвал Киев договориться с Москвой. Однако в ситуацию вмешались оппоненты главы Белого дома из Демократической партии.
Ситуацию усугубляет возможное расследование коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Трамп попросил Зеленского начать разбирательство, в ответ демократы запустили процедуру импичмента главы государства.
Протесты на Украине – один из элементов борьбы Демпартии против Трампа, полагает Синельников. "В результате мы получили то, что имеем: фактически срыв "формулы Штайнмайера" и то, что Зеленский в достаточно неприглядном виде должен будет очень скоро капитулировать", - отметил журналист.
Провал мирного урегулирования приведет к прекращению политической и финансовой помощи от МВФ, считает Синельников. Это приведет к резкому ухудшению социально-экономической ситуации в стране. В результате в Незалежной может установиться военная диктатура во главе с главой МВД Арсеном Аваковым, не исключил журналист.
На его взгляд, такое положение вещей выгодно Донбассу. Это позволит региону окончательно разорвать связи с Украиной, провозгласить независимость и продолжить сближение с Россией, уверен Синельников.
Напомним, что 7 октября националисты сорвали разведение войск в населенных пунктах Петровское и Золотое. Отвод вооружений был одним из условий политического урегулирования. Предполагалось, что после этого в Донбассе пройдут местные выборы, а затем Киев предоставит региону широкую автономию.
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