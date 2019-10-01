Раскрыт хитрый план Украины по Донбассу

Украинская сторона до сих пор не поставила свою подпись под так называемой формулой Штайнмайера. При этом, напомним известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, это не какое-то дополнительное соглашение, а всего лишь напоминание Киеву о последовательности шагов для выполнения минских соглашений.
"Дело в том, что после их подписания "киевские террористы" стали делать вид, что их порядок пересечения действий по реинтеграции Украины, перечисленные в этих соглашениях, ничего не значит", – цитирует РИА ФАН эксперта. Тогда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, чувствуя свою долю ответственности за ситуацию, попытался четко зафиксировать этот момент.
С тех самых пор украинская сторона затягивает переговорный процесс и не желает прислушиваться к позиции международного сообщества. "Что касается "формулы Зеленского", она сводится к тому, что надо повторять республикам беззастенчивую ложь, на которую опирались "киевские террористы" в своей пропаганде", – подчеркнул Вассерман.
Пустое бахвальство - одна из главных черт киевской элиты. Они и Крым вот-вот вернут, и Донбасс вот-вот вернут, и в НАТО почти вступили, и на G20, а то и на G7 рвутся, хотя Украина там - никаким боком, и в Совете Европы Россию «одолели». А на деле - пшик. К вопросу о неудачниках.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 27, 2019
Он добавил, что несмотря на все усилия Германии, Франции и России, Украина все также будет продолжать вести свою агрессивную политику, а мирные переговоры будут затягиваться под самыми разными предлогами. "По мере отказа республик Донбасса от одной бредятины, будет непременно сочиняться новая", – уверен эксперт.
По его словам, политика Киева направлена не только на Донбасс, но и на всю Россию, частью которой, по его словам, должна быть и Украина. "Это будет продолжаться до тех пор, пока Запад считает для себя выгодным разрушение России в целом и Российской Федерации в частности", – заключил Анатолий Вассерман.
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