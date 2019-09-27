"Метания надо прекратить": на Украине призвали отказаться от истории

Государственный переворот на Украине начался в 2013 году на фоне разговоров о том, что страна вот-вот станет частью Европы, войдет в культурную, экономическую и политическую зоны Евросоюза. По прошествии почти шести лет ситуация не изменилась. Кажется, Киев теперь еще дальше от союза с Брюсселем, чем в бытность президентом Виктора Януковича.
Многие связывают торможение процесса европейской интеграции с экономическими проблемами Незалежной и вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к другим странам, где есть похожие сложности, Евросоюз проявляет больше дружелюбия. "Почему, хотя на Балканах много проблем, у них есть перспектива членства?" – цитирует RT вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебу.
"Европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства. Они свои еще со времен Австро-Венгерской империи", – ответил чиновник на свой вопрос. Украина, отметил он, подобного бонуса лишена.
Ее всегда воспринимали как часть русского мира, пожаловался Кулеба. Это логично, если учесть, что большую часть своей истории территория, на которой находится современная Украина, так или иначе входила в состав Руси, Российской империи и Советского Союза.
Маразм крепчал... pic.twitter.com/ymPx5ziklF— Русский мир (@Russia_is_we) September 24, 2019
"Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. Нужно самим перестать быть частью русского мира", – подчеркнул политик и добавил, что его ведомство занимается именно этим вопросом.
По словам Кулебы, необходимо убедить в разрыве с русским миром не только европейцев, но и себя, раз и навсегда заняв определенную позицию. "Здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", – заключил чиновник.
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