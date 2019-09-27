"Метания надо прекратить": на Украине призвали отказаться от истории

Европейские хозяева не придут в Незалежную и не сделают страну частью ЕС, пока она ассоциируется как нечто, связанное с русским миром, опасаются украинские чиновники. Выходит, надо как можно быстрее забыть свою историю, уверены они.

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