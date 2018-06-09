Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
По его словам, для китайцев пельмени – очень символичное блюдо, подразумевающее неразрывную связь нового и старого, да и в целом построение и развитие каких-либо связей.
"Лепка пельменей – действие стопроцентно символическое", – сказал эксперт в интервью НСН. Виногродский подчеркнул, что китайцы готовят пельмени, если серьезно настроены на создание новых связей и отношений или укрепление уже имеющихся. "Грубо говоря, матрица, перезагрузка", – добавил аналитик.
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай 8 июня. Вместе с председателем КНР он прокатился на скоростном поезде, а также посетил хоккейный матч юниоров сборных двух стран.
Накануне своего визита глава российского государства признался, что Си Цзиньпин стал единственным мировым лидером, с которым он смог встретить свой день рождения. Китайского лидера Путин назвал надежным партнером и хорошим другом.
Как рассказал президент России, его рабочий график складывался так, что отпраздновать день рождения с кем-то из глав государств он не мог. А с Си Цзиньпином получилось. Тем не менее Путин не стал раскрывать подробности торжества, сказав лишь, что оно прошло "довольно скромно".
По признанию президента, они с председателем Си выпили по рюмке водки, нарезали "какую-то колбасу". "Си Цзиньпин – очень доступный и по-человечески душевный человек", – отметил он.
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