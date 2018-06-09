Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина

Совместное приготовление китайских пельменей – гоубулей - президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ночью стало символом развития отношений между двумя странами. Такое мнение выразил руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский.

прочитано 3044 раза