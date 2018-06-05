Когда Америка растеряет свое величие

Америка превыше всего. Эту фразу в США любят повторять все, кому не лень – от влиятельных политиков до уборщиц в "Макдональдсе". Действительно, за свою более чем двухвековую историю Штаты смогли стать державой номер один на планете, но эра исключительности американцев очевидно когда-нибудь закончится. Первые звоночки уже звучат.

Если проанализировать события последних недель, то становится ясно, что старушка Европа постепенно теряет интерес к лобызаниям со своим заокеанским сюзереном и готова снова повернуться лицом к России. Старый Свет устал от непредсказуемых действий 45-го президента США и эта усталость уже видна невооруженным глазом.

Дональд Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, только от его действий страдают не тарелки и чашки, а граждане Европы, да и всего мира. Защищая свою промышленность, президент ввел заградительные пошлины на сталь и алюминий, тем самым поставив на грань выживания крупнейшие металлургические компании Старого Света.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже недвусмысленно дали понять Трампу, что он не прав, но при этом пока ведут себя как послушные сателлиты: в активную конфронтацию вступать с США побаиваются. А что им еще остается делать, ведь Европа нашпигована американскими ракетами, за которыми европейцы обязаны присматривать, а в случае чего, по приказу из вашингтонского обкома должны запустить куда следует.





Если руководители государств пока еще испытывают легкий трепет перед распоясавшимся Трампом, то некоторые европейские депутаты уже готовы отменить антироссийские санкции, от которых страдают в основном страны Старого Света. Вполне серьезные заявления на этот счет звучат в Италии и Сербии, но, к сожалению, парламентарии не имеют на то достаточных полномочий.

Удивительно, но с резкой критикой США, а точнее, их дипломатического представителя в Германии выступили немецкие политики и дипломаты. На посла Ричарда Гренелла набросились из-за интервью, в котором он заявил, что намерен поддерживать консервативные партии и течения по всей Европе. Дипломата даже потребовали выслать из Германии.





Большую озабоченность в Берлине вызвало его желание отобедать вместе с австрийским канцлером Себастьаном Курцем, которому он уже послал официальное приглашение. В недавнем интервью Гренелл назвал Курца рок-звездой.

До этого дипломат раскритиковал в Twitter немецкие предприятия, ведущие бизнес в Иране. Чаша терпения немцев переполнилась и МИД ФРГ потребовал от американского посла объяснений по поводу сделанных им заявлений. А экс-глава СДПГ Мартин Шульц вообще назвал посла правоэкстремистским колониальным офицером, намекая на то, что дипломат ни в грош не ставит законы принимающей его страны.

Граждане Европы не позволят себе диктовать вассалу Трампа, кого они здесь должны избирать. Посол США, который вмешивается в демократические процессы, просто занимает не свое место.

Примерно такие же эмоции у части немецких политиков вызываю и нападки Трампа на совместный российско-европейский проект "Северный поток – 2". Продвигая свой сжиженный газ в Европу, американский лидер давит на лидеров ключевых стран, добиваясь того, чтобы они отказались от сотрудничества с Москвой. Но старания американского президента не приносят ему желаемого результата – Европа не намерена покупать дорогой американский сжиженный газ, она выбирает российский.





Даже Болгария, которая под натиском Штатов несколько лет назад отказалась от проекта "Южный поток", теперь откровенно наплевала на заокеанского кукловода и готова возобновить сотрудничество с Москвой. Покаяться в Москву София на днях отправила премьер-министра Бойко Борисова. Попросив прощения у Путина за былые ошибки, он уехал на родину с твердыми заверениями Кремля о подготовке к возобновлению сотрудничества.

На этом фоне для активизации совместных усилий в деле борьбы за мир во всем мире в Москву съехались депутаты из почти ста государств планеты. На площадке ВДНХ прошел Международный форум "Развитие парламентаризма". Его участники, не испугавшись старшего брата в лице Америки, приняли декларацию, в которой осудили язык санкций. Тем самым они послали недвусмысленный сигнал Дональду Трампу, предупреждая его о том, что час окончания гегемонии США в мире уже близок.



