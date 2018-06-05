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Когда Америка растеряет свое величие

Фото: pixabay.com
Америка превыше всего. Эту фразу в США любят повторять все, кому не лень – от влиятельных политиков до уборщиц в "Макдональдсе". Действительно, за свою более чем двухвековую историю Штаты смогли стать державой номер один на планете, но эра исключительности американцев очевидно когда-нибудь закончится. Первые звоночки уже звучат.
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Если проанализировать события последних недель, то становится ясно, что старушка Европа постепенно теряет интерес к лобызаниям со своим заокеанским сюзереном и готова снова повернуться лицом к России. Старый Свет устал от непредсказуемых действий 45-го президента США и эта усталость уже видна невооруженным глазом.

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Что Трамп грядущий нам готовит

Дональд Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, только от его действий страдают не тарелки и чашки, а граждане Европы, да и всего мира. Защищая свою промышленность, президент ввел заградительные пошлины на сталь и алюминий, тем самым поставив на грань выживания крупнейшие металлургические компании Старого Света.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже недвусмысленно дали понять Трампу, что он не прав, но при этом пока ведут себя как послушные сателлиты: в активную конфронтацию вступать с США побаиваются. А что им еще остается делать, ведь Европа нашпигована американскими ракетами, за которыми европейцы обязаны присматривать, а в случае чего, по приказу из вашингтонского обкома должны запустить куда следует.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Если руководители государств пока еще испытывают легкий трепет перед распоясавшимся Трампом, то некоторые европейские депутаты уже готовы отменить антироссийские санкции, от которых страдают в основном страны Старого Света. Вполне серьезные заявления на этот счет звучат в Италии и Сербии, но, к сожалению, парламентарии не имеют на то достаточных полномочий.

Удивительно, но с резкой критикой США, а точнее, их дипломатического представителя в Германии выступили немецкие политики и дипломаты. На посла Ричарда Гренелла набросились из-за интервью, в котором он заявил, что намерен поддерживать консервативные партии и течения по всей Европе. Дипломата даже потребовали выслать из Германии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene

Большую озабоченность в Берлине вызвало его желание отобедать вместе с австрийским канцлером Себастьаном Курцем, которому он уже послал официальное приглашение. В недавнем интервью Гренелл назвал Курца рок-звездой.

До этого дипломат раскритиковал в Twitter немецкие предприятия, ведущие бизнес в Иране. Чаша терпения немцев переполнилась и МИД ФРГ потребовал от американского посла объяснений по поводу сделанных им заявлений. А экс-глава СДПГ Мартин Шульц вообще назвал посла правоэкстремистским колониальным офицером, намекая на то, что дипломат ни в грош не ставит законы принимающей его страны.

Граждане Европы не позволят себе диктовать вассалу Трампа, кого они здесь должны избирать. Посол США, который вмешивается в демократические процессы, просто занимает не свое место.

Примерно такие же эмоции у части немецких политиков вызываю и нападки Трампа на совместный российско-европейский проект "Северный поток – 2". Продвигая свой сжиженный газ в Европу, американский лидер давит на лидеров ключевых стран, добиваясь того, чтобы они отказались от сотрудничества с Москвой. Но старания американского президента не приносят ему желаемого результата – Европа не намерена покупать дорогой американский сжиженный газ, она выбирает российский.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery

Даже Болгария, которая под натиском Штатов несколько лет назад отказалась от проекта "Южный поток", теперь откровенно наплевала на заокеанского кукловода и готова возобновить сотрудничество с Москвой. Покаяться в Москву София на днях отправила премьер-министра Бойко Борисова. Попросив прощения у Путина за былые ошибки, он уехал на родину с твердыми заверениями Кремля о подготовке к возобновлению сотрудничества.

На этом фоне для активизации совместных усилий в деле борьбы за мир во всем мире в Москву съехались депутаты из почти ста государств планеты. На площадке ВДНХ прошел Международный форум "Развитие парламентаризма". Его участники, не испугавшись старшего брата в лице Америки, приняли декларацию, в которой осудили язык санкций. Тем самым они послали недвусмысленный сигнал Дональду Трампу, предупреждая его о том, что час окончания гегемонии США в мире уже близок.

Фото: pixabay.com

Автор: Александр Комаров5 июня 2018, 21:56

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