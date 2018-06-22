В превращении бывших губернаторов в сенаторов нашли угрозу

Ожидается, что после региональных выборов в России состав Совета Федерации будет серьезно обновлен. В частности, в него могут войти бывшие губернаторы, лишившиеся своих мест. Однако эксперты считают, что такой подход может сорвать план президента по искоренению клановости и коррупции на местах.

По всей стране проводится радикальная реформа управления регионами, нацеленная на налаживание их нормальной экономической деятельности. Многие главы регионов лишаются своих мест. Однако, уверены эксперты, если их отправят на "почетную пенсию" в Совфед, то быстрого улучшения ситуации ждать не стоит.

Специалисты опасаются, что новые губернаторы столкнутся с трудностями при попытке изменить обстановку в регионе к лучшему. "Созданная их предшественниками, зачастую коррупционная, клиентела из региональных и муниципальных чиновников остается под контролем "перелетевшего" на запасной аэродром босса и по-прежнему выполняет его указания", – цитирует издание "Век" политолога Алексея Васильева.

Так он отреагировал на сообщения СМИ, в которых говорилось о возможном переходе бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина в Совет Федерации. Однако его кандидатуру должен будет одобрить назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Томенко. По мнению политолога, региональные элиты сегодня застыли в ожидании: на сколько самостоятельным проявит себя новый руководитель.

"По закону губернатор избирается не один, а с кандидатами в Совет Федерации от региона. Карлин вообще чудом досидел до этого времени, он еще год назад должен был уйти. И те люди, которые будут против Карлина, им придется голосовать заодно и против губернатора", – заметил президент компании "Максимов-консалтинг" Андрей Максимов.

"В сущности, то, что происходит сегодня в Алтайском крае, типично для российской глубинки последних лет. Региональные и местные элиты полагают, что их должности отданы им на откуп, как в царские еще времена, и будут всячески противиться любым планам центральной власти установить в регионах закон и порядок", – заметил политолог Алексей Васильев.

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Переломить эту ситуацию могут молодые технократы, если они ответственно отнесутся к возложенной на них российским лидером задаче. "Только самостоятельный и не связанный никакими обязательствами перед уходящими, но еще не ушедшими скомпрометировавшими себя местными группировками руководитель способен направить свой регион на путь развития и процветания", – уверен эксперт. В противном случае новые губернаторы не только провалят свою миссию, но и поставят крест на своей дальнейшей карьере

