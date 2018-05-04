Названа "поворотная точка" в отношении Путина к Западу

Распад Югославии и бомбардировки Белграда стали переломным моментом для Владимира Путина. Запад игнорировал интересы России в 1990-х годах, это и определило отношение к нему будущего российского президента.

Главную роль в формировании внешней политики Путина сыграло пренебрежительное отношение государств Запада к России. В 1990-е со страной перестали считаться на геополитической арене. Позицию Москвы по международным вопросам демонстративно игнорировали, пользуясь тем, что страна пребывала в хаосе.

Став президентом, Владимир Путин поставил перед собой простую цель: с Россией больше никогда не должны так обращаться. Ему удалось предотвратить распад страны и построить сильное централизованное государство, заявила в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung французский историк Элен Каррер д'Анкосс.

По мнению французского историка, переломным моментом стал распад Югославии и бомбардировки Белграда. "Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина", – сказала д'Анкосс.

Элен Каррер д'Анкосс – французский историк, секретарь Французской академии, специалист по России. Она является иностранным членом РАН, а также зарубежным почетным членом Российской академии художеств.

Совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым pic.twitter.com/OPO01z1ZcW — Владимир Путин (@PutinRF) 20 апреля 2018 г.

Эксперт убеждена: серьезная ошибка Европы в том, что та отказывается от диалога с Россией в угоду США. Ведь Владимир Путин – "рациональный человек", с которым можно договариваться. Что касается санкций, то они Западу ничего не дают. Более того, продолжая политику давления, Европа теряет партнера более чем полезного в решении многих важных вопросов, уверена историк.