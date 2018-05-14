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Политика

Глава ФАС Артемьев оценил работу с Шуваловым

Игорь Шувалов. Фото: m.government.ru
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал работу с уходящим со своего поста первого зампреда правительства Игорем Шуваловым. По его словам, ведомство прекрасно сотрудничало с ним, за что руководитель ФАС ему благодарен первому вице-премьеру.
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Игорь Артемьев рассчитывает, что после того, как новый кабинет министров окончательно сформируется, курировать антимонопольную службу будет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов, которого глава правительства Дмитрий Медведев предложил на должность первого вице-премьера. Он должен сменить на этом посту Игоря Шувалова, с которым, по словам главы ФАС, ведомство "очень тепло и прекрасно сотрудничало".

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"Я хотел бы ему слова огромной благодарности за эту работу сказать, – отметил Артемьев. – Это были нелегкие, трудные годы, но нам с вице-премьером, который нас курировал, повезло".

Руководитель Федеральной антимонопольной службы уверен, что его ведомство продолжит конструктивную работу и с новым составом кабинета министров. "У нас как было настроение хорошим с Шуваловым, так и будет хорошим с Силуановым. Мы считаем, что мы везунчики", – сказал он.

Напомним, что ФАС отвечает за исполнение антимонопольного законодательства в стране. По долгу службы ведомству Игоря Артемьева приходится бороться, в том числе, и с крупными структурами, которые злоупотребляют своим положением на рынке.

И именно Игорь Шувалов, как отмечает "МК", зачастую оказывал антимонопольщикам серьезную поддержку в отстаивании законных интересов. Так, он поручил профильным госструктурам разработать поправки в законодательство, касающиеся того, чтобы к естественным монополиям относились владельцы сетевых инфраструктурных активов.

Эти изменения должны сбалансировать работу компаний, которые по своей специфике не считаются естественными монополиями. В настоящее время естественные монополии заносятся в специальный реестр, а их деятельность регулируется ФАС более жестко (например, это касается тарифов).

Поправки в законодательство предусматривают, что естественными монополиями будут считаться транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводам, услуги по передаче электроэнергии и тепла, централизованное водоснабжение и водоотведение, перевозки по железной дороге и общедоступную электросвязь. При этом, в ФАС считают, что к сетевым инфраструктурным активам не должны относиться морские и авиационные порты, почтовая связь и ледокольные проводки.

Кроме того, вместо закона о естественных монополиях предлагается внести изменения в соответствующий документ о защите конкуренции. Закрепление в нем понятия естественной монополии позволит не только действовать исходя из того, находится ли компания в реестре, но и проверять наличие конкуренции путем анализа рынка, пишет "Коммерсантъ".

Подобная система успешно действует в целом ряде развитых стран. Эксперты отмечают, что такого рода подход является правильным и экономически целесообразным. Отметим, что в работе Игоря Шувалова развитие конкуренции всегда было одним из приоритетных направлений, заниматься которым предстоит Антону Силуанову (в случае его утверждения на пост первого вице-премьера – Прим. ред.). В противном случае российская экономика рискует оказаться в компании стран третьего мира.

Автор: Дмитрий Куклин14 мая 2018, 17:31

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