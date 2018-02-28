Из "кокаинового дела" вылезли американские уши

"Кокаиновое дело" подняло всю грязь с политического дна. Задержание крупной партии наркотика в Аргентине дало повод антироссийским злопыхателям радостно потирать руки. Еще бы, такой повод попытаться плюнуть в сторону нашей страны упускать нельзя. Еще до того, как стали известны хоть какие-то подробности этого дела, эксперты всех мастей стали делать глубокомысленные выводы. И не суть, что абсолютное большинство из них не подтверждаются, хайпануть на этой теме успели многие. А между тем, становятся известны новые подробности масштабной спецоперации против наркоторговцев.



Предполагаемый организатор так называемого кокаинового дела Андрей Ковальчук убежден, что наркотик появился на территории российского посольства в Аргентине в результате провокации, организованной местной полицией и американскими спецслужбами. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Он рассказал, что его подзащитный настаивает, что в чемоданах был кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. Более того, Ковальчук говорит, что о содержимом багажа знали в дипмиссии.



"У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет", – цитирует Жеребенкова "Интерфакс". Адвокат пояснил, что кофе и алкоголь были приобретены его подзащитным летом 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства. А белый порошок нашли в конце ноября в ходе инвентаризациии.





Между тем, стало известно, что сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину для расследования дела о контрабанде наркотика. Как рассказала RT министр безопасности страны Патрисия Буллрич, благодаря совместным действиям двух сторон, удалось ликвидировать преступную группировку, которая готовила к переправке партию наркотиков почти на 60 миллионов евро.

Как показал анализ упаковок обнаруженного кокаина, вероятно, наркотик был произведен мексиканским картелем Синалоа. Об этом свидетельствует логотип в виде звезды, нанесенный на пачки. Эта преступная группировка, являющаяся одной из самых мощных в мире, специализируется не только на распространении наркотиков, но наиболее преуспела именно в этом направлении.





В МИД России большинство версий о том, как почти полтонны кокаина попало в посольство России в Аргентине, назвали выдумками. По мнению замглавы министерства, Сергея Рябкова, кому-то очень сильно не нравятся отношения Москвы и Буэнос-Айреса, которые сложились в последнее время между сторонами.

#Россия #Аргентина

В связи с развитием ситуации вокруг совместной российско-аргентинской операции по пресечению канала поставок наркотических средств в Россиюhttps://t.co/JDAmdWrqEY pic.twitter.com/Uutf9WHMFF — МИД России ���� (@MID_RF) 27 февраля 2018 г.

Он уверен, что изобретением и изготовлением всех подробностей дела занимаются "люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц". Дипломат считает, что происходящее является частью целенаправленной работы по очернению сотрудничества в рамках раскрытия обстоятельств этого дела.



"Люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как им казалось бы могло происходить – абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого отношения к реальности", – заявил замглавы МИД. Рябков подчеркнул, что информационные вбросы последних дней не имеют ничего общего с реальностью.



Так, в частности, речь идет о муссируемом слухе о том, что якобы сначала велась оперативная работа аргентинских спецслужб, и лишь потом подключилась российская сторона подключилась. "Все это осуществлялось с точностью до наоборот", – заявил российский дипломат. Он считает, что многие сообщения о "кокаиновом деле" смело можно отнести к фейковым. В Кремле заявили, что не следят за ходом событий в расследовании обстоятельств произошедшего.

"Это не прерогатива Кремля, это министерство иностранных дел и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Новости о найденном на территории российского посольства наркотике вызвали скандал мирового масштаба. Правда, однозначной картины произошедшего нет. Достоверно известно, что около 400 килограммов кокаина были обнаружены в чемоданах в здании школы дипмиссии в столице Аргентины. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что расследование началось со звонка посла Виктора Коронелли в аргентинские спецслужбы.

По версии правоохранителей, кокаин принадлежал бывшему сотруднику дипмиссии в Аргентине Али Абянову. Он и несколько его подельников уже задержаны в двух странах. Еще один фигурант, которого считают возможным организатором контрабанды наркотиков, Андрей Ковальчук арестован заочно, так как скрывается от российского правосудия за рубежом.