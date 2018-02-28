Из "кокаинового дела" вылезли американские уши

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 28 февраля
Лента новостей
13:18
Найден город с запретом умирать людям
13:00
Скончался известный советский кинорежиссер
12:59
Агутин о скандальных откровениях у Дудя: Получил кучу негатива
12:49
Ученые предсказали скорый контакт с инопланетянами
12:45
Стильная Лядова утерла нос Ходченковой
12:42
Под Москвой мужчину застрелили из ружья
12:22
Французский хирург о русских девушках: Пора сдуваться
12:18
184-килограммовый манекенщик покорил мир моды
12:10
Пассажирка автобуса отсудила 165 тысяч рублей за ДТП
11:58
Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"
11:51
Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!
11:34
Гость убил пенсионерку за вызывающее поведение
11:24
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
11:14
Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня
10:49
Google сможет предсказывать смерть
10:49
Toyota Hilux: когда обычного багажника мало
10:39
Ученые нашли способ продлить молодость
10:34
Создатель фильмов о Джеймсе Бонде умер в 97 лет
10:15
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
10:05
Оскорбляющая Россию Ахеджакова: Могут в морду дать и харкнуть
10:00
Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской
10:00
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
09:35
В Балашихе после пожара нашли тела детей
09:26
Безутешную Безрукову передавали из рук в руки
09:10
При пожаре на севере Москвы геройски погибли два сотрудника МЧС
09:01
ЧМ-2018 по футболу может пройти без сборной России
08:41
Украинский чемпион объяснил скандальные объятия с россиянином на Играх
08:31
Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
08:08
Власти оплатят кредиты жертв крушения Ан-148
07:00
Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха
22:39
В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию
22:05
Разведется ли Меланья с Трампом
22:00
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
21:51
Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
21:34
В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
21:25
Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
21:01
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
20:34
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
20:18
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
20:11
К чему снится любовница
20:09
В московском метро произошел сбой
20:02
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
19:52
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
19:50
Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
19:15
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
19:00
Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:57
Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:39
Последние минуты жизни актрисы Карповой
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:20
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
17:10
"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:54
С пышной груди Фриске съехал лифчик
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:55
Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:26
Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
14:57
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:41
Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:20
В Подмосковье скорая работает в усиленном режиме из-за морозов
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
12:04
Российский школьник выпил три бутылки водки и умер
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:54
Грабитель проломил молотком череп жительнице Подмосковья
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Дочь Волочковой унизила Бузову
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Политика

Из "кокаинового дела" вылезли американские уши

Фото: GLOBAL LOOK press/Axel Heimken
"Кокаиновое дело" подняло всю грязь с политического дна. Задержание крупной партии наркотика в Аргентине дало повод антироссийским злопыхателям радостно потирать руки. Еще бы, такой повод попытаться плюнуть в сторону нашей страны упускать нельзя. Еще до того, как стали известны хоть какие-то подробности этого дела, эксперты всех мастей стали делать глубокомысленные выводы. И не суть, что абсолютное большинство из них не подтверждаются, хайпануть на этой теме успели многие. А между тем, становятся известны новые подробности масштабной спецоперации против наркоторговцев.
прочитано 344 раза

Предполагаемый организатор так называемого кокаинового дела Андрей Ковальчук убежден, что наркотик появился на территории российского посольства в Аргентине в результате провокации, организованной местной полицией и американскими спецслужбами. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Он рассказал, что его подзащитный настаивает, что в чемоданах был кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. Более того, Ковальчук говорит, что о содержимом багажа знали в дипмиссии.

"У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет", – цитирует Жеребенкова "Интерфакс". Адвокат пояснил, что кофе и алкоголь были приобретены его подзащитным летом 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства. А белый порошок нашли в конце ноября  в ходе инвентаризациии.

Посольство РФ в Аргентине. Фото: GLOBAL LOOK press  

Между тем, стало известно, что сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину для расследования дела о контрабанде наркотика. Как рассказала RT министр безопасности страны Патрисия Буллрич, благодаря совместным действиям двух сторон, удалось ликвидировать преступную группировку, которая готовила к переправке партию наркотиков почти на 60 миллионов евро.

Как показал анализ упаковок обнаруженного кокаина, вероятно, наркотик был произведен мексиканским картелем Синалоа. Об этом свидетельствует логотип в виде звезды, нанесенный на пачки. Эта преступная группировка, являющаяся одной из самых мощных в мире, специализируется не только на распространении наркотиков, но наиболее преуспела именно в этом направлении. 

Фото: twitter.com/MinSeg

В МИД России большинство версий о том, как почти полтонны кокаина попало в посольство России в Аргентине, назвали выдумками. По мнению замглавы министерства, Сергея Рябкова, кому-то очень сильно не нравятся отношения Москвы и Буэнос-Айреса, которые сложились в последнее время между сторонами.

Он уверен, что изобретением и изготовлением всех подробностей дела занимаются "люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц". Дипломат считает, что происходящее является частью целенаправленной работы по очернению сотрудничества в рамках раскрытия обстоятельств этого дела.

"Люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как им казалось бы могло происходить – абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого отношения к реальности", – заявил замглавы МИД. Рябков подчеркнул, что информационные вбросы последних дней  не имеют ничего общего с реальностью.

Так, в частности, речь идет о муссируемом слухе о том, что якобы сначала велась оперативная работа аргентинских спецслужб, и лишь потом подключилась российская сторона подключилась. "Все это осуществлялось с точностью до наоборот", – заявил российский дипломат. Он считает, что многие сообщения о "кокаиновом деле" смело можно отнести к фейковым. В Кремле заявили, что не следят за ходом событий в расследовании обстоятельств произошедшего.

"Это не прерогатива Кремля, это министерство иностранных дел и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Новости о найденном на территории российского посольства наркотике вызвали скандал мирового масштаба. Правда, однозначной картины произошедшего нет. Достоверно известно, что около 400 килограммов кокаина были обнаружены в чемоданах в здании школы дипмиссии в столице Аргентины. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что расследование началось со звонка посла Виктора Коронелли в аргентинские спецслужбы.

По версии правоохранителей, кокаин принадлежал бывшему сотруднику дипмиссии в Аргентине Али Абянову. Он и несколько его подельников уже задержаны в двух странах. Еще один фигурант, которого считают возможным организатором контрабанды наркотиков, Андрей Ковальчук арестован заочно, так как скрывается от российского правосудия за рубежом.

Автор: Дмитрий Куклин28 февраля 2018, 12:51

Политика

Трамп вновь унизил красавицу-жену
Соловьев приструнил украинского политолога
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Агутин о скандальных откровениях у Дудя: Получил кучу негатива
Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"
Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Проишествия

Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной
Спорт

Украинский чемпион объяснил скандальные объятия с россиянином на Играх

Абраменко оправдался за дружеские отношения с Буровым
Шоу-бизнес

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Актриса сообщила о страшной ошибке
Шоу-бизнес

Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!

Актриса призналась, что снова счастлива в любви

Гороскоп

У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин

Фоторепортажи

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Спорт

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru