"Единая Россия" определилась с партийными ценностями

Участники XVIII съезда "Единой России" озвучили ценностные ориентиры партии, предложили создать идеологическую преамбулу и закрепить ее в уставе "ЕР". Об этом заявил глава политического управления ЦИК "Единой России" Роман Романов. По его словам, общие ценности партии были определены в дискуссиях "Направление-2026", а затем в ходе региональных конференций "Обновление-2018".



Главной ценностью для "Единой России" является благополучие человека, подчеркнул Романов. "Его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска", – пояснил единоросс.

Другой важный принцип – единство и суверенитет страны. Это общая история и победы России, опыт многовековой совместной жизни разных этносов и религиозных конфессий, культурное пространство страны, а также нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения ее прошлого.

"Наконец принцип лидерства и развития России, который состоит в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности", – добавил партиец.





В свою очередь секретарь рязанского регионального отделения "ЕР" Андрей Фомин, выступая на площадке "Обновление", напомнил, что рядовые партийцы выражали пожелание, чтобы общие ценности "Единой России" были понятны и доступны людям.

В ходе дискуссий "Обновление-2018" белгородское, калужское, мордовское, омское, сахалинское, томское, челябинское и многие другие региональные отделения партии выступили с предложением о закреплении ценностных ориентиров.

Выделение этих принципов в отдельную преамбулу позволит определить дальнейшие приоритеты в работе партии, уверен глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. "Единая Россия" должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны, честно и профессионально представлять интересы граждан, создавать основу будущего России и защищать достоинство человека и справедливость в обществе", – уверен парламентарий.





В пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Он продлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов и гостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итоги региональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.

Во второй день состоится программный форум в формате дискуссионных площадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии за текущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".