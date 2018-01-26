Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса

Надежды украинской делегации на полную поддержку в Парламентской ассамблее Совета Европы провалились. Ей не остается ничего, кроме обмена колкостями – и лживых историй в СМИ о представителях России. Константин Косачев разъяснил ситуацию с депутатом Рады в ПАСЕ.

Представителям украинской делегации надо как-то отчитываться за командировочные, выплаченные им для поездки в Страсбург. В результате в СМИ появляются "наглые интерпретации" ничем не примечательных моментов, возмутился глава Комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее депутат Верховной рады, член делегации Украины в январской сессии ПАСЕ Мария Ионова заявила в интервью украинским СМИ, что на завтраке подошла к Косачеву и Толстому, громко сказав: "Слава Украине". По ее словам, парламентарии ответили ей: "Героям слава", – на что женщина добавила: "Молодец, выучил".

Украинская версия того, как началось утро в ПАСЕ, весьма удивила российского сенатора. По его словам, к нему с Толстым подошла женщина, которую парламентарии приняли за обслуживающий персонал и не восприняли серьезно ее слова. Петр Толстой даже пошутил, ответив на ее фразу.

"Наглая интерпретация. Я там был. Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла "Слава Украине" и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной. Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнес "героям сало", не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения. Либо со слухом у нее не все в порядке, либо с совестью. Скорее – последнее", – написал Косачев в Facebook.

Российский сенатор добавил, что еще до этого инцидента в общем зале, где все завтракали, были руководители украинской делегации. Увидев Косачева с Толстым, они как раз и собрали "свои круасаны". В целом же ситуация не стоит выеденного яйца – однако членам украинской делегации после провала больше нечем похвастаться перед начальством в Киеве.