Путин уволил постпреда при НАТО

Президент России Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя страны при НАТО Александра Грушко. Он перешел на работу в Министерство иностранных дел.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает "Газета.ru". "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел России", – говорится в документе.
Тренер рассказала о принципах своей работы
Артисты будут представлять телеканал СТС
Актриса пришла на передачу к Борису Корчевникову
Лечение успехом не увенчалось