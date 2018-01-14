Госдума перезапустила парламентское телевидение

Нижняя палат парламента перезапустила собственное телевидение. Новым форматом вместо соответствующего отдела в думском аппарате отныне занимается автономная некоммерческая организация "Парламентское телевидение". Новая организация получила статус СМИ.



В Госдуме полагают, что перезапуск парламентского ТВ и новые профессиональные журналисты смогут вместо лучше, объективнее и эффективней доносить до телезрителей информацию о работе нижней палаты и ее представителей. Напомним, программа выходит в эфир по воскресеньям на телеканале "Россия 24".



Сейчас передача поменяла студию и ведущего – им стал бывший журналист "Москвы 24" Наиль Губаев. Кстати, отныне она выходит в прямом эфире, который придает дополнительную динамику. Впрочем, главное изменение не в том. Оно заключается в смене информационной политики: работа Думы и принятые законопроекты рассматриваются преимущественно через проблемы, которые касаются простых россиян.

Первый обновленный выпуск граждане страны увидели сегодня, 14 января. Ключевыми темами в нем стали работа Госдумы над решением проблем обманутых дольщиков, запрет контактной притравки, инициативы российского лидера о продлении программ маткапитала и введении пособий на первого ребенка, а также другие важные законодательные предложения.

Основной упор был сделан на прикладной аспект, а именно – авторы канала подробно разъясняли , как те или иные инициативы реально меняют жизнь людей. Кстати, для этого использовались все средства современного ТВ, в том числе инфографику.

Напомним, программа ало менялась уже почти два десятилетия. Теперь же она стала более понятной зрителю. По словам шеф-редактора "Парламентского часа" Николая Захарова, она стала более динамичной и теперь рассказывает о важных инициативах Госдумы, Для чего нужен тот или иной закон. Кроме "Парламентского часа" готовятся и другие программы, в которых будет говориться о том, как работа нижней палаты меняет к лучшему жизнь россиян.

Решение о создании "Парламентского телевидения" в виде отдельного СМИ было принято Госдумой в конце июля 2017 года. Его работу курирует наблюдательный совет, во главе с вице-спикером нижней палаты Петром Толстым.