Меркель вынуждают пойти против Путина

Канцлера Германии убеждают выступить против проекта газопровода "Северный поток – 2". За Ангелу Меркель взялись экологические организации, которые требуют прекратить сотрудничество с Россией и угрожают подать в суд.

Письмо от Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союза охраны природы Германии направлено ведущим немецким политикам – канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии Мартину Шульцу. Экологи требуют положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток – 2", пишет газета "Известия".

Организации готовы добиваться закрытия проекта через суд. Они уверены, что "Северный поток – 2" нарушит хрупкую экологическую систему Балтийского моря. Авторы послания называют ситуацию климатическим и политическим тупиком: по их мнению, кроме влияния на экологию, проект вреден и тем, что "вбивает клин между странами Европейского союза", разрушает доверие и солидарность, рассказывает о содержании письма Der Tagesspiegel.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – 9,5 миллиарда евро. Предполагается строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод появится рядом с уже существующим "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Газопровод исключает из цепочки поставок российского газа в Европу такого ненадежного транзитера, как Украина. Однако именно это и беспокоит больше всего западных политиков. Ранее стало известно, что Берлин считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток – 2" для Киева.

Немецкая пресса пишет о том, что реализация проекта российского газопровода якобы грозит Германии изоляцией. По мнению некоторых политиков, проект подогревает недоверие к Берлину и популизм в странах Восточной Европы. Однако канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что "Северный поток – 2" – чисто экономический проект, который не имеет никакого отношения к политике.