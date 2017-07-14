Белый дом решил не испытывать терпение Кремля

Вашингтон решил "дать шанс" развитию сотрудничества с Москвой. Белый дом рассматривает возможность возвращения России ее дипломатической собственности.

Администрация США может в положительном ключе рассмотреть вопрос о снятии ареста с российской дипсобственности. При условии, что Россия "продемонстрирует честные намерения" в сирийском урегулировании. С таким заявлением выступил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.

"Мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству. Факт заключается в том, что Россия и США, возможно, не разделяют одну и ту же философию, один и тот же взгляд на мир, но имеется ряд тем, вызывающих обоюдную обеспокоенность", -сказал Горка в эфире телеканала CNN.

Представитель администрации Трампа выразил уверенность в том, что российско-американские отношения должны быть лучше. "Если в администрации смогут рассмотреть в действиях Кремля честные намерения в таких вопросах, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это произошло", - заявил Горка, говоря о снятии ареста с российской дипсобственности.

Пакет санкций в отношении России администрация предыдущего президента США Барака Обамы ввела в конце декабря 2016 года. Поводом для такого шага стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

В числе прочих мер США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы. Кроме того, из страны были высланы 35 дипломатов. Позже сообщалось, что администрация нового президента Дональда Трампа рассматривает возможность лишения этих объектов дипломатического статуса – что открыло бы доступ в эти помещения американским правоохранительным органам.

В начале июля этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона заявила о принципе взаимности по поводу ситуации с санкциями США в отношении российской дипломатической собственности. И подчеркнул, что терпение Кремля на исходе.