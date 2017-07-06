Госдума меняет формат работы с правительством

Формат "правительственного часа" в Госдуме следует изменить, считают в комитете по регламенту нижней палаты парламента. Депутаты предложили сделать такие мероприятия тематическими.

Каждый "правительственный час" надо посвятить одной конкретной проблеме. Это даст возможность быстрее найти решение, уверена глава думского комитета Ольга Савастьянова.

"Мы предлагаем правительственные часы проводить не просто с участием вице-премьеров и министров. Мы предлагаем их сделать тематическими. Все-таки, когда заявлена тема, эта проблема обсуждается комплексно, находится решение, есть возможность более видимого для людей результата достигнуть", – сказала Савастьянова журналистам.

Парламентарий отметила, что поменять формат правительственного часа комитет предлагает уже с первого пленарного заседания осенний сессии. Темы таких мероприятий будут предлагаться профильными комитетами и утверждаться советом Госдумы.

Заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, в свою очередь, рассказал, что теперь министры будут выступать на "правительственном часе" вместе с курирующим определенную сферу деятельности вице-премьером. Эту схему применят уже на запланированном на 12 июля мероприятии.

"Принято решение об изменении формата проведения правительственного часа 12 июля. У нас будет тема "О состоянии и совершенствовании межбюджетных отношений". Ранее был приглашен на этот правительственный час министр финансов Антон Германович Силуанов. Сегодня Совет Думы принял решение пригласить курирующего заместителя председателя правительства, Дмитрия Николаевича Козака, на это заседание", – цитирует Мельникова ТАСС.