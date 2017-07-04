Козак и Силуанов выступят в Госдуме в июле

На заседании Совета нижней палаты парламента была определена дата проведения правительственного часа с участием Дмитрия Козака и Антона Силуанова. Члены думского Совета решили, что помимо главы Минфина для общения с депутатами необходимо пригласить и вице-премьера.



Темой выступления Силуанова и Козака станут межбюджетные отношения, рассказал первый вице-спикер Иван Мельников. Правительственный час с их участием состоится в среду, 12 июля.

По словам Мельникова, запланированы два выступления: "Это некий новый формат рассмотрения вопросов в рамках правительственного часа". Парламентарий отметил, что порядок рассмотрения, когда вместе с профильным министром будет приглашаться и курирующий зампред правительства, будет практиковаться и в дальнейшем.