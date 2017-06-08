Евросоюз созрел для дружбы с Россией

Из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией ЕС в 2014 году ввел ограничения в отношении нашей страны. До сих пор санкции постоянно ужесточались и продлевались.

"Заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута – сказать сложно", – заявил в интервью газете "Известия" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Аналитики считают, что на саммите 22-23 июня Брюссель примет решение продлить экономические санкции в отношении Москвы на полгода.

После введения ограничений в 2014-м были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, российским чиновникам был запрещен въезд в страны ЕС, а их активы – заморожены. В черные списки угодил 151 человек, в том числе 37 юридических лиц. Санкции коснулись торговой, финансовой и военной сфер. В ответ Россия приняла зеркальные меры.

Однако теперь Евросоюзу, культивирующему "вражеский" образ России, придется обратить внимание на внутренние проблемы. Судя по всему, вместо расширения его ждет коллапс.

"ЕС сначала надо разобраться с сужением, а не с расширением. После выборов в Великобритании 8 июня начнутся переговоры по брекзиту. Я думаю, до того как эти переговоры закончатся, заниматься расширением никто не станет. Это не значит, что нет стран, претендующих на членство. Но в целом пар энтузиазма расширения в значительной степени вышел в свисток", – заметил Чижов.