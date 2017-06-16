В Сербии премьер-министром хочет стать лесбиянка
Сербский парламент на следующей неделе будет обсуждать представленную президентом Александром Вучичем кандидатуру на пост главы правительства. Кресло премьер-министра Вучич пророчит 42-летней Ане Брнабич, возглавлявшей до этого министерство государственного управления и локального самоуправления Сербии. Пост премьер-министра ранее возглавлял сам Вучич, выигравший в мае президентские выборы.
"Я считаю, что
Ана Брнабич
имеет все личностные качества и опыт. Я уверен, что она будет работать, что будет уважать политические партии и что она будет работать на благо Сербии в связке с другими министрами", – прокомментировал свой выбор Вучич.
Однако назначение Аны Брнабич вызвало критику со стороны сербских консерваторов. Президента не понимают даже в лагере его единомышленников. Местный политический бомонд не готов принять в качестве главы правительства открытую лесбиянку. Так, коллега Вучича по правящей коалиции Драган Маркович Пальма, глава партии Единой Сербии, считает, что новым премьер-министром "должен быть семейный человек, который знает, что такое дети".
Учитывая, что пост премьера в Сербии в основном церемониальный, аналитики говорят, что фигура нового премьер-министра тоже будет не более чем номинальной. Однако Вучич уже предложил
Ане Брнабич уделять на новом посту (конечно, если кандидатура будет утверждена, в чем мало кто сомневается) больше внимания экономике и вопросам, связанным с МВФ и Всемирным банком. При этом Ивица Дачич, министр иностранных дел и лидер социалистов, будет отвечать за "более политические" вопросы.
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