В Сербии премьер-министром хочет стать лесбиянка

Президент Сербии представил свою креатуру на пост премьер-министра. Если парламент поддержит кандидатуру Аны Брнабич, правительство Сербии возглавит открытая лесбиянка, которая к тому же новичок в политике.

Сербский парламент на следующей неделе будет обсуждать представленную президентом Александром Вучичем кандидатуру на пост главы правительства. Кресло премьер-министра Вучич пророчит 42-летней Ане Брнабич, возглавлявшей до этого министерство государственного управления и локального самоуправления Сербии. Пост премьер-министра ранее возглавлял сам Вучич, выигравший в мае президентские выборы.

"Я считаю, что Ана Брнабич имеет все личностные качества и опыт. Я уверен, что она будет работать, что будет уважать политические партии и что она будет работать на благо Сербии в связке с другими министрами", – прокомментировал свой выбор Вучич.



Однако назначение Аны Брнабич вызвало критику со стороны сербских консерваторов. Президента не понимают даже в лагере его единомышленников. Местный политический бомонд не готов принять в качестве главы правительства открытую лесбиянку. Так, коллега Вучича по правящей коалиции Драган Маркович Пальма, глава партии Единой Сербии, считает, что новым премьер-министром "должен быть семейный человек, который знает, что такое дети".

Учитывая, что пост премьера в Сербии в основном церемониальный, аналитики говорят, что фигура нового премьер-министра тоже будет не более чем номинальной. Однако Вучич уже предложил Ане Брнабич уделять на новом посту (конечно, если кандидатура будет утверждена, в чем мало кто сомневается) больше внимания экономике и вопросам, связанным с МВФ и Всемирным банком. При этом Ивица Дачич, министр иностранных дел и лидер социалистов, будет отвечать за "более политические" вопросы.

