Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад

Ведущие западные СМИ по-разному оценили итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию. Специалисты пришли к выводу, что дипломату не удалось достичь успеха в ходе переговоров.

Визит Рекса Тиллерсона в Россию состоялся 12 апреля. Лидер США Дональд Трамп высоко оценил итоги переговоров, но ведущие западные СМИ озадачили результаты встречи госсекретаря с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Сотрудники французского издания Figaro посчитали, что Тиллерсон не добился стратегических целей. В Россию дипломат отправился с ультиматумом по Сирии, однако не смог оказать давление на Кремль.

Похожую позицию занял американский телеканал CNN. По мнению аналитика Фила Блэка, достичь прогресса в отношениях двух держав не удалось. Корреспондент канала также сообщил, что у Тиллерсона не получилось ликвидировать разногласия между Кремлем и Белым домом.

На неудовлетворительный исход переговоров указали New York Times и Washington Post. Издания сошлись во мнении, что встреча Тиллерсона и Лаврова не разрядила обстановку. Причиной является ракетный удар США по Сирии, который вызвал международный скандал в начале апреля.

Напомним, что Тиллерсон охарактеризовал консультации в Москве как продуктивные. По словам главы Госдепа, отношения США и России находятся на низшей точке.

При этом он подчеркнул, что две крупные ядерные державы не могут находиться "в таком состоянии дел". Как писали Dni.Ru, Тиллерсон подтвердил создание рабочей российско-американской группы по разрешению накопившихся проблем в отношениях двух стран.