Лавров рассказал о личных отношениях с коллегами из США

Лавров уверен, что обстановка на мировой политической арене сегодня жестче. При этом он прокомментировал отношения стран несколько десятилетий назад.

"Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую", – цитирует главу МИДа РИА Новости. "Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", – заявил министр.

Однако Лавров добавил, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично. В пример он привел свое общение с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что у него со всеми госсекретарями были "если не приятельские, то хорошие отношения".

Вместе с тем, информацию о том, что он нравился Кондолизе Райс глава российского внешнеполитического ведомства решительно опроверг. "Нравился? Вранье! Мы просто очень тепло и тесно общались с Кондолизой", – подчеркнул он.

Напомним, встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным состоялась 12 апреля в Кремле. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Беседа продлилась около пяти часов.

TILLERSON'S SYRIA ULTIMATUM: Tells Putin to side with US and allies, or embrace Assad, Iran and Hezbollah https://t.co/7dQJRj8a3Z pic.twitter.com/OVgzSeDPWI