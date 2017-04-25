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Политика

Лавров рассказал о личных отношениях с коллегами из США

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в современной политике больше нет правил. Он считает, что ситуация на сегодняшний день в международных отношениях тяжелее, чем в разгар "холодной войны".
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Лавров уверен, что обстановка на мировой политической арене сегодня жестче. При этом он прокомментировал отношения стран несколько десятилетий назад.   

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

"Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую", – цитирует главу МИДа РИА Новости. "Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", – заявил министр.

Однако Лавров добавил, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично. В пример он привел свое общение с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что у него со всеми госсекретарями были "если не приятельские, то хорошие отношения".

Вместе с тем, информацию о том, что он нравился Кондолизе Райс глава российского внешнеполитического ведомства решительно опроверг. "Нравился? Вранье! Мы просто очень тепло и тесно общались с Кондолизой", – подчеркнул он.

Напомним, встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным состоялась 12 апреля в Кремле. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Беседа продлилась около пяти часов.

Как писали Dni.ru, Лаврова отметил, что при всем количестве проблем в отношениях России и США есть немало перспектив для диалога, к которому наша страна готова. Дипломат добавил, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. 

Автор: Людмила Фоканова25 апреля 2017, 09:39

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