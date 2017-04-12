Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона продолжаются. На деловом завтраке политики отведали немало изысканных блюд.

Подобные встречи, как правило, не регламентированы по времени. Практика показывает, что общение министров может затянуться на 12 и более часов.

Корреспондент издания RT разместил в социальной сети Twitter меню делового завтрака Лаврова и Тиллерсона. Как видно, он плавно переходит в обед. Это неудивительно, ведь переговоры высокопоставленных чиновников могут завершиться лишь глубокой ночью.

Меню "рабочего завтрака" #Тиллерсон - #Лавров: Щавелевый суп, жареная корюшка под соусом, на десерт - яблочный пирог. =) — Ilya Petrenko (@ilpetrenko_rt) 12 апреля 2017 г.

Не исключено, что Рекс Тиллерсон впервые пробует исконно русские блюда. К слову, деликатесная рыбка в апреле и мае отличается особенным вкусом. Недаром многие рыбаки называют весенние месяцы не иначе как сезоном корюшки.

Тем временем весь мир напряженно следит за ходом переговоров. Известно, что Лаврову и Тиллерсону предстоит обсудить массу важных вопросов, среди которых – отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Dni.Ru писали, что на встрече министр внутренних дел России был шокирован поведением американских журналистов. Сергей Лавров даже спросил, кто их "научил так громко кричать".