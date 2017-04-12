Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
Подобные встречи, как правило, не регламентированы по времени. Практика показывает, что общение министров может затянуться на 12 и более часов.
Корреспондент издания RT разместил в социальной сети Twitter меню делового завтрака Лаврова и Тиллерсона. Как видно, он плавно переходит в обед. Это неудивительно, ведь переговоры высокопоставленных чиновников могут завершиться лишь глубокой ночью.
Меню "рабочего завтрака" #Тиллерсон - #Лавров: Щавелевый суп, жареная корюшка под соусом, на десерт - яблочный пирог. =)— Ilya Petrenko (@ilpetrenko_rt) 12 апреля 2017 г.
Не исключено, что Рекс Тиллерсон впервые пробует исконно русские блюда. К слову, деликатесная рыбка в апреле и мае отличается особенным вкусом. Недаром многие рыбаки называют весенние месяцы не иначе как сезоном корюшки.
Тем временем весь мир напряженно следит за ходом переговоров. Известно, что Лаврову и Тиллерсону предстоит обсудить массу важных вопросов, среди которых – отношения Москвы и Вашингтона.
Ранее Dni.Ru писали, что на встрече министр внутренних дел России был шокирован поведением американских журналистов. Сергей Лавров даже спросил, кто их "научил так громко кричать".
Глава @MID_RF Сергей #Лавров американским журналисткам из пула главы @StateDept : "Кто вас учил манерам?" pic.twitter.com/KjhtE4AlZ5— ГК РФ ���� в Женеве (@RusConsulGen) 12 апреля 2017 г.
Европейский вещательный союз понесет большие убытки из-за отказа "Первого канала"
Иностранные репортеры выяснили, кто стал избранником актрисы
Внешность наследницы телеведущей изумила россиян
Он утверждает, что 15 лет не знал о существовании дочери