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Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак

Рекс Тиллерсон и Сергей Лаврова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона продолжаются. На деловом завтраке политики отведали немало изысканных блюд.
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Подобные встречи, как правило, не регламентированы по времени. Практика показывает, что общение министров может затянуться на 12 и более часов.

Корреспондент издания RT разместил в социальной сети Twitter меню делового завтрака Лаврова и Тиллерсона. Как видно, он плавно переходит в обед. Это неудивительно, ведь переговоры высокопоставленных чиновников могут завершиться лишь глубокой ночью.

Не исключено, что Рекс Тиллерсон впервые пробует исконно русские блюда. К слову, деликатесная рыбка в апреле и мае отличается особенным вкусом. Недаром многие рыбаки называют весенние месяцы не иначе как сезоном корюшки.

Тем временем весь мир напряженно следит за ходом переговоров. Известно, что Лаврову и Тиллерсону предстоит обсудить массу важных вопросов, среди которых – отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Dni.Ru писали, что на встрече министр внутренних дел России был шокирован поведением американских журналистов. Сергей Лавров даже спросил, кто их "научил так громко кричать".

Автор: Андрей Петрунян12 апреля 2017, 15:59

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