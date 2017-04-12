Подробности встречи Путина и Тиллерсона

В Кремле 12 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел государства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после их двусторонних переговоров. Беседа продлилась около пяти часов.

По словам Лаврова, в российско-американских отношениях скопилось много проблем. Среди них и те, которые "остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы".

Российский дипломат отметил, что Владимир Путин подтвердил, что Москва нацелена на преодоление барьеров в отношениях с Вашингтоном, передает ТАСС. При этом Лавров добавил, что устранения этих проблем необходимы усилия.

По словам Лаврова, при всем количестве проблем в отношениях России и США есть немало перспектив для диалога, к которому наша страна готова. Дипломат добавил, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

TILLERSON'S SYRIA ULTIMATUM: Tells Putin to side with US and allies, or embrace Assad, Iran and Hezbollah https://t.co/7dQJRj8a3Z pic.twitter.com/OVgzSeDPWI — Fox News (@FoxNews) 11 апреля 2017 г.

Также президент России заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Однако это будет возможно лишь в случае четкого подтверждения изначальной цели "действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС России", а именно борьбы с терроризмом.

Кроме того, дипломат отметил, что Кремль хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российским властям ультиматумом неправильно.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи заявил, что удар США по авиабазе в Сирии был обоснован. Это он аргументировал тем, что американская сторона, якобы, имеет факты, подтверждающие эту обоснованность, сообщает РИА Новости.

Вопрос о том, применялось ли химическое оружие в Сирии, остается той темой, по которой позиции России и США не сходятся. "Очевидно, это та тема, по которой мы расходимся, поскольку Россия настаивает на проведении объективного расследования", – цитирует Тиллерсона Газета.ru.

Тиллерсон охарактеризовал прошедшие переговоры в Москве как продуктивные. По словам главы американского Госдепа, отношения США и России находятся на низшей точке. При этом он подчеркнул, что две крупные ядерные державы не могут находиться "в таком состоянии дел". Тиллерсон подтвердил создание рабочей российско-американской группы по разрешению накопившихся проблем в отношениях двух стран.