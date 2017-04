Подробности встречи Путина и Тиллерсона

По словам Лаврова, в российско-американских отношениях скопилось много проблем. Среди них и те, которые "остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы".

Российский дипломат отметил, что Владимир Путин подтвердил, что Москва нацелена на преодоление барьеров в отношениях с Вашингтоном, передает ТАСС. При этом Лавров добавил, что устранения этих проблем необходимы усилия.

По словам Лаврова, при всем количестве проблем в отношениях России и США есть немало перспектив для диалога, к которому наша страна готова. Дипломат добавил, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

TILLERSON'S SYRIA ULTIMATUM: Tells Putin to side with US and allies, or embrace Assad, Iran and Hezbollah https://t.co/7dQJRj8a3Z pic.twitter.com/OVgzSeDPWI