Путин предложил столичному чиновнику возглавить Пермский край

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Воинственные заявления политика обусловлены ее борьбой за власть
Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Такую инициативу глава государства озвучил в беседе с служащим в Ново-Огарево.
"Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?" – цитирует Путина "Газета.ru". Решетников ответил согласием и подчеркнул, что там есть куда двигаться.
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