Путин предложил столичному чиновнику возглавить Пермский край

Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Такую инициативу глава государства озвучил в беседе с служащим в Ново-Огарево.

"Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?" – цитирует Путина "Газета.ru". Решетников ответил согласием и подчеркнул, что там есть куда двигаться.

