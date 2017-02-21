В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы.

По словам Клинцевича, Макмастер – это стопроцентный ястреб американской внешней политики. "И это стопроцентная угроза для России от США, она не ослабевает и не уменьшается. Оборонное и разведывательное крыло в Вашингтона будет проводить русофобскую политику", – заявил член Совфеда в комментарии для РИА Новости.

Сенатор отметил, что на новом посту Макмастеру удастся пролоббировать увеличение численности вооруженных сил США и добиться от европейских союзников по НАТО повышения бюджетных трат на собственную оборону. "Также ожидаю от него, что усилия американской администрации по формированию в США негативно настроенного по отношению к России общественного мнения продолжится", – подчеркнул Клинцевич. Таким образом, резюмировал первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, внешняя политика Вашингтона при Трампе останется без изменений.





Впрочем, в Кремле пока предпочли воздержаться от комментариев по поводу назначения Макмастера. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делать какие-либо выводы еще рано. "Ждем дальнейшего развития событий", – сказал он.

Герберт Макмастер родился в 1962 году. Принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, затем служил на Ближнем Востоке и в Афганистане. С 2014 года возглавлял Центр интеграционных возможностей сухопутных войск США.

Стоит отметить, что Макмастер пришел на замену Майклу Флинну, которого некоторые западные СМИ и политики обвиняли в "тесных связях" с Россией. Официальной причиной ухода Флинна с поста советника президента по нацбезопасности стал его разговор с российским послом в США по поводу отмены санкций. Причем в то время он не занимал еще никаких официальных должностей. Более того, Флинн не уведомил вице-президента США Майка Пенса о состоявшейся беседе.



