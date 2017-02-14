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Политика

Помощник Трампа сбежал после скандала

Майкл Флинн. Фото: GLOBAL LOOK press\Ron Sachs
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением санкций против России. В прощальной речи он назвал Дональда Трампа сильным руководителем и выразил уверенность, что с ним Америка вновь станет великой.
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Флинн подчеркнул, что для него было большой честью работать с новым президентом США. По его словам, Трамп за три недели переориентировал внешнюю политику и "восстановил лидирующие позиции Америки в мире", передает Associated Press.

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Советник отметил, что извинился перед главой государства и вице-президентом Майком Пенсом за предоставление неполной информации о телефонных переговорах с российским послом. Флинн пояснил, что дезинформировал руководство по неосторожности "из-за быстрого темпа событий". 

Также он поблагодарил Трампа "за личную верность". Флинн добавил, что ему пришлось работать в непростой период жесткой предвыборной кампании и первых дней правления нового главы государства.  

Ранее СМИ сообщили о том, что до инаугурации Трампа советник обсуждал с российским послом санкции против Москвы. Флинн опроверг эту информацию, а позже сказал, что "мог затронуть" этот вопрос, но точно не помнит. Член разведывательного комитета палаты представителей Адам Шифф заявил, что помощник главы государства ввел в заблуждение вице-президента США и весь американский народ.

Автор: Светлана Сидорчук14 февраля 2017, 09:11
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