Чем вызвана отставка Худилайнена

Александру Худилайнену не удалось решить все экономические и политически проблемы Карелии. Так что его отставка с поста главы республики была ожидаема, считают политологи. Врио губернатора назначен Артур Парфенчиков – еще один молодой эффективный управленец в череде последних кадровых назначений президента России.

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об уходе в отставку 15 февраля. Губернатор, занимавший этот пост с 2012 года, обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочном сложении полномочий и попросил главу государства дать ему новые поручения. Такой шаг руководителя республики был вполне ожидаем, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Эта замена была ожидаемой. В прошлом году Худилайнену не удалось добиться досрочных выборов, что стало тревожным знаком. С одной стороны, он сумел нейтрализовать многих своих оппонентов, а с другой – это не решило всех проблем, связанных с низкими рейтингами, конфликтами внутри элиты и дефицитом драйверов экономического развития республики", – цитирует политолога РИА Новости.

Виноградов также отметил, что не в пользу Худилайнену сыграло большое число конфликтов внутри региона. К примеру – конфронтация с экс-главой Петрозаводска Галиной Ширшиной. "Смена власти в Петрозаводске не вызвала эйфории у населения", – сказал политолог. Депутаты Петрозаводского горсовета 25 декабря 2015 года проголосовали за отставку Ширшиной с поста главы города. Инициативная группа вручила ей уведомление на 68 листах, где были указаны факты неисполнения главой города своих непосредственных обязанностей. Ширшина была избрана на должность главы Петрозаводска в 2013 году при поддержке партии "Яблоко". Ее попытки оспорить решение об отставке успеха не имели.

Александр Худилайнен стал уже пятым главой региона, ушедшим в отставку менее чем за месяц. С начала февраля свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

Федеральные власти настроены на то, чтобы перед президентскими выборами в политическом поле регионов возникали нейтральные фигуры, уверен Михаил Виноградов. С отставкой главы Карелии все более четко вырисовывается картина кадровой политики президента. Владимир Путин делает ставку на успешных управленцев, имеющих разносторонний опыт – работавших как в регионах, так и в федеральном центре. При этом важна не связь кандидата с конкретным регионом, а потенциал развития претендента на губернаторский пост – так что возраст играет далеко не последнюю роль. В итоге, на сегодняшний день успешные управленцы выдвинуты в 10 из 15 регионов, где в сентябре предстоят выборы.