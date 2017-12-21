ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально принял решение об очередном продлении экономических секторальных санкций в отношении России, передает ТАСС. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018 года. Само решение было принято еще на саммите ЕС, который проходил в Брюсселе с 14 по 15 декабря.