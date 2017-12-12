Зачем Москва ввязалась в десятилетнюю войну

"Есть в Союзе три дыры – Чарджоу, Кушка и Мары, но есть еще одна дыра, она зовется ДРА". Этот стишок в разных интерпретациях хорошо знаком всем, кто служил в советской армии с 1979 по 1989 год. В это время СССР ввязался в самую кровавую войну со времен Великой Отечественной – 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан.

Афганистан входил в сферу геополитических интересов Москвы, поэтому Кремль просто не мог отказать в помощи руководству страны, находящейся в конце 70-х годов в преддверии масштабной гражданской войны. После Апрельской революции 1978 года в Афганистане был провозглашен социализм, но разногласия в руководстве взявшей в руки власть Народно-демократической партии (НДПА) и поднимающая голову оппозиция не способствовали проведению реформ в одной из беднейших азиатских стран.

Позиция руководства СССР менее чем за год (просьбы о вводе войск стали поступать из Кабула в 1978 году) в этом вопросе поменялась от отрицания к сдержанности, а затем и к согласию на открытое военное вмешательство во внутриафганский конфликт.

При всех оговорках власть сходились во мнении, что Афганистан не должен быть потерян ни при каких обстоятельствах. Это цитата из выступления председателя КГБ Юрия Андропова. К слову сказать, СССР все-таки потерял Афганистан, а десятилетие афганской войны стало одной из черных страниц советской истории.





Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев на заседании Политбюро, март 1979 года:

Мне думается, что нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну. Надо объяснить афганским товарищам, что мы можем помочь им всем, что необходимо. Участие наших войск в Афганистане может нанести вред не только нам, но и прежде всего им.

Ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан в конце декабря 1979 года и оставался там до 15 февраля 1989-го. Поначалу он вполне оправдывал свое название: для помощи руководству дружеской страны было направлено 50 тысяч солдат и офицеров. Позже военная группировка разрослась до ста тысяч человек.

Первое, чем отметились советские военные в Афганистане – знаменитая операция по штурму дворца Амина. Хафизулла Амин пришел к власти в сентябре 1979 года, убив своего предшественника Тараки, который собственно и просил неоднократно о помощи Москву. К моменту ввода войск Амин утратил доверие Кремля в связи с информацией о сотрудничестве с ЦРУ. Было спешно оформлено избрание генеральным секретарем ЦК НДПА Бабрака Кармаля, накануне нелегально прибывшего из СССР.





Вечером 27 декабря 1979 года спецгруппами КГБ и отрядом Главного разведывательного управления была осуществлена спецоперация "Шторм-333". В результате нее был захвачен дворец Тадж-Бек (дворец Амина), а сам он был убит. Правда, существует и версия о том, что Хафизулла Амин покончил жизнь самоубийством еще до того, как в его покои ворвался советский спецназ.

После взятия дворца Амина и установления контроля над Кабулом советские войска начали выполнять рутинные задачи по ликвидации вооруженной оппозиции. Война растянулась на десятилетие – душманы не желали сдаваться и вели по большей части партизанскую войну, взрывая в горах и пуская под откос целые колонны советской техники.

Войска все больше втягивались в активные боевые действия, командование перешло от планирования локальных операций к организации масштабных атак против наиболее сильных группировок моджахедов на большом театре военных действий. Солдатам и офицерам приходилось сражаться в тяжелых условиях на высотах до пяти километров при температуре плюс 45-50°С и остром дефиците воды.





Интересно, что поначалу участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана не предусматривалось, не был определен порядок применения оружия даже в целях самообороны. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для активных действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего вмешательства.

Втягивание ограниченного контингента в боевые действия не увеличило шансы на силовое разрешение внутриафганского конфликта. Политическое руководство СССР считало, что условием для вывода войск должен стать мирный процесс в Афганистане, гарантированный ООН. Однако США всячески препятствовали посреднической миссии ООН. Напротив, Вашингтон помогал афганской оппозиции оружием и техникой.





Под контролем ЦРУ американцы поставляли оружие для антиправительственных вооруженных формирований. На территории Пакистана в лагерях афганских беженцев, были развернуты центры специальной подготовки моджахедов. Именно американскими "Стингерами" были сбиты в горах десятки советских вертолетов.

С каждым годом в руководстве страны, в армии и в обществе зрели пацифистские настроения, Мысль о выводе погрязшей в войне на чужой территории за чужие идеалы армии становилась все более очевидной. Все более остро заявляли о себе экономические трудности самого Советского Союза, для которого масштабная помощь южному соседу становилась разорительной.





Жуткая статистика по жертвам афганской войны была обнародована спустя несколько лет после вывода советских войск. Страна потеряла более 15 тысяч военных за 10 лет, 45 тысяч солдат и офицеров были ранены в Афганистане, около 500 человек пропали без вести. Всего через жернова бессмысленной войны прошли 620 тысяч граждан СССР.

Среди историков до сих пор обсуждается версия о том, что военнослужащие, умершие в госпиталях на территории СССР от ран, полученных во время боевых действий в Афганистане, не вошли в официальную статистику потерь. Косвенным подтверждением этому может служить факт того, что после развала Союза в 1991 году многие документы Туркестанского военного округа, из которого отправлялись в Афганистан военнослужащие и куда возвращались демобилизованные и раненые бойцы, были утеряны.







