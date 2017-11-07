Польша предъявила России дерзкие обвинения

Варшава выступила с новыми претензиями в адрес Москвы. На этот раз глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в игнорировании интересов республики, а также отсутствии желания вести диалог.

"Россия не хочет общаться с польским правительством ни по одному вопросу", – заявил чиновник в эфире радио Wnet. По его словам, Россия якобы хочет подождать, пока правительство в Польше сменится на более договороспособное. "Это большая проблема", – подчеркнул Ващиковский.

В таких заявлениях нет ничего удивительного. В своей политике Варшава руководствуется принципом "во всем виновата Россия". Как заметил ранее глава МИД России Сергей Лавров, польское правительство "промывает мозги" населению в антироссийском ключе.

Министр посетовал, что атмосфера неприязни искусственно нагнетается Варшавой. По его словам, причину проведения такой политики стоит искать в тех людях, которые распространяют в Польше националистические настроения и переписывают историю.

Напомним, ранее в польской прессе появилась информация, что российская дипломатическая миссия в Варшаве якобы использует занимаемые ей здания "без законных оснований". Недвижимость, которая находится в пользовании сотрудников МИДа России с 1970 года, получена на основании "расплывчатых международных договоренностей", заявили польские издания.





Речь идет о дипломатических и торговых представительствах, центрах науки и культуры, а также резиденциях. Здания уже много лет "используются без законных оснований и обрастают многомиллионными долгами по арендной плате, в то время как Польша безуспешно старается урегулировать этот вопрос", пишут польские журналисты.

По их мнению, польский МИД якобы всячески старается урегулировать вопрос, однако "коварные русские" вновь не хотят идти навстречу. В общем и целом, в любой непонятной ситуации обвиняй Россию.

