В Кремле прокомментировали слухи об интервью Путина Дудю

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли глава государства давать интервью журналисту Юрию Дудю. Представитель Кремля опроверг слухи.
"Информация не соответствует действительности", – цитирует его "Газета.ru". Напомним, ранее гостем Дудя стала телеведущая и возможный кандидат в президенты Ксения Собчак.
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