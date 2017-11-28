В Кремле прокомментировали слухи об интервью Путина Дудю

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли глава государства давать интервью журналисту Юрию Дудю. Представитель Кремля опроверг слухи.

"Информация не соответствует действительности", – цитирует его "Газета.ru". Напомним, ранее гостем Дудя стала телеведущая и возможный кандидат в президенты Ксения Собчак.

