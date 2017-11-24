Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Пятница 24 ноября
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Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку

прочитано 519 раз

Руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий уходит в отставку по состоянию здоровья. Политик подписал соответствующее заявление.

Об этом сообщил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. Решение о прекращении полномочий примет Народный совет, передает EG.ru.

24 ноября 2017, 19:53

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