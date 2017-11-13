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Политика

Трамп заставил петь президента Филиппин

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\TPG
Президент Филиппин Родриго Дутерте продемонстрировал публике свои скрытые таланты на гала-ужине 31-го саммита АСЕАН. Глава государства вышел на сцену и спел вместе с известной исполнительницей Пилитой Корралес.
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Трогательный поступок филиппинского лидера, известного своим жестким характером, привел публику в восторг. После выступления Дутерте иронично заявил, что это Дональд Трамп заставил его продемонстрировать вокальные способности.

"Дамы и господа! Я спел по требованию Верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", – сказал глава государства со сцены. Гостям вечера понравилась шутка Дутерте, и они начали громко аплодировать. Видео выступления президента Филиппин было опубликовано на YouTube-канале AP Feed.


Автор: Рудольф Великолепный13 ноября 2017, 11:46

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