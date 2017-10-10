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Политика

"Личного врага Путина" прокатили на выборах в ПАСЕ

Фото: wikipedia.org
Киприотка Стелла Кириакидес избрана временным председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее конкурент – литовец Эмануэлис Зингерис, который называл себя "личным врагом Путина", получил вдвое меньше голосов.
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Сто тридцать два голоса против восьмидесяти четырех – так завершился третий тур голосования в ПАСЕ. Временным председателем стала представитель Кипра Стелла Кириакидес. Новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей сессии, которая пройдет в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

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Хвастливый Киев отчитался об увольнении главы ПАСЕ

ПАСЕ пришлось выбирать нового главу после того, как разразился скандал вокруг прежнего председателя Педро Аграмунта. Он был вынужден подать в отставку. Европарламентарии весной этого года раскритиковали испанца за поездку в Сирию совместно с депутатами Госдумы. 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту.

Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года. Однако на летней сессии ассамблеи в регламент были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Кириакидес была одной из тех, кто подписал ходатайство о смещении испанца с должности, передает ТАСС.

Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец радовался, когда в альтернативные кандидаты на пост председателя выдвинули литовца Эмануэлиса Зингериса. "Голосование в группе завершено. Европейская народная партия выдвигает своим кандидатом в президенты ПАСЕ Эмануэлиса Зингериса! Но не все так просто, киприотка отказалась снять свою кандидатуру, и это означает, что на голосование сессии пойдет две кандидатуры. Друг от группы (Зингерис) и киприотка (как самостоятельный кандидат). Если победит не выдвиженец группы – это приведет к тому, что будет сломана основная традиция ПАСЕ, квотный принцип представительства групп", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Что касается проигравшего кандидата Зингериса, то он считает себя личным врагом президента России Владимира Путина. "Когда я говорю враг России – это не преувеличение. Личный друг Немцова, после его убийства, господин Зингерис провел не один ивент по расследованию этого убийства, и основным заказчиком всегда звучал режим Путина", – написал Емец.

Стелла Кириакидес возглавляет комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. Кроме того, она – автор докладов о социальном обеспечении детей в Европе, а также докладов, посвященных борьбе с онкологическими заболеваниями.

Автор: Андрей Евлампиев10 октября 2017, 17:46

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