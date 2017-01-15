Плачущий Байден стал поводом для шуток

Гибель экс-солистки "Лицея" Смертельная выходка автохамки Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Политика

Захарова уличила Германию в информационной атаке

Представитель МИД России высказалась о публикациях в немецких СМИ
Политика

Американского журналиста заело на слове "Россия"

Инцидент на телевидении взбудоражил местную прессу
партнеры
Воскресенье 15 января
Лента новостей
15:49
Воробьев со скандалом расстался с невестой
15:15
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
14:49
19-летний стрелок открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе
14:43
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху
14:32
Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию
14:04
Звезда Мариинки умерла на руках врачей
13:41
Красотки токийского автосалона-2017
11:46
Самолет попал в аварию в Домодедово
10:38
Мистические знаки судьбы Ингрид Бергман
10:29
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
21:37
Сергея Карякина признали лучшим квадроциклистом мира
21:34
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
21:18
Звезда Мариинки внезапно умерла в 37 лет
18:51
Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
18:27
Лучшие роли Алана Рикмана
17:56
Бондарчук увез Андрееву из России
17:15
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"
16:44
Объявлены новые цены на водку
16:42
Михалкову поздравили с беременностью
16:09
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
16:01
Пухлая балерина показала страсть к танцам
15:46
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
15:20
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
15:00
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
14:34
На Хворостовского свалились несчастья
14:20
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
13:46
Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски
13:07
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
12:28
Ангарский маньяк-милиционер вернулся на место убийства
11:50
Рудковская возмутила своим поступком
11:48
Невестка президента Чили угодила в скандал
11:09
Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь
10:39
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
22:00
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
21:58
В Сети испугались видео с призраком
21:46
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС
21:44
22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка
21:35
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
21:32
Российская фигуристка сбежала в Венгрию
21:26
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
21:16
Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане
21:14
Сколько продуктов подделывают в России
21:09
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни
21:05
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
20:55
По Петербургу разбросали головы коров
20:48
Семью Елизаветы II посетила смерть
20:35
Андрей Малахов попал в скандал с детьми
20:21
Наезд Mercedes на трех пешеходов на севере Москвы попал на видео
20:06
Россиянина порезали в Аргентине
20:04
Эрнст оправдался за Пугачеву
19:58
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке (видео)
19:44
Террористы применили химическое оружие в Сирии
19:42
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
19:30
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж
19:08
Машина сбила трех человек на севере Москвы
19:00
Сеть взорвал убийственный флешмоб
18:59
Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики
18:51
Глеб Клубничка о скандале с наркотиками в "Доме-2"
18:41
При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек
18:34
Греф публично поспорил с Чубайсом
18:21
Черное море покрылось льдом
18:20
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
17:57
Джулию Робертс поймали на измене супругу
17:57
По льду Чудского озера разрешили гулять
17:50
Журналистку осудили на три года за подножку беженцу
17:49
Дочь Валерии похвасталась новой квартирой
17:46
Бывший муж озвучил неожиданную причину смерти Роштаковой
17:42
В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью
17:30
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
17:25
Мать убитой девочки ищет няню Бобокулову
17:22
Как детей заражают ВИЧ
17:18
ФАС займется произволом дальневосточных энергетиков
17:12
В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
16:58
Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"
16:57
Mercedes-Benz построит в Подмосковье завод
16:50
Избранница танцующего миллионера прячет живот
16:49
Жена ушла от звезды шоу "Точь-в-точь" после измены
16:41
Дешевый самогон вытеснит суррогаты
16:36
Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
16:22
Скворцову рассмешили новые ограничения на курение
16:04
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
16:00
Певицу из "Лицея" могли убить из-за дележа квартиры
15:55
"Нехорошие квартиры" на рынке недвижимости
15:53
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска
15:45
В Марселе прогремели два мощных взрыва
15:40
Звезда "Лицея" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны Роштаковой!
15:35
Зять жестко подставил Церетели
15:31
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
15:26
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой
15:16
В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя
15:06
На чьей стороне Трамп на самом деле
14:58
Крещенские купания в Сочи отменили из-за крушения Ту-154
14:46
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
14:44
Известный российский писатель умер в 37 лет
14:36
Рогозин сравнил гуманитариев с ослами
14:22
Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
14:17
Силуанов нашел способ уменьшить пенсии россиян
14:04
Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
14:04
Парковка в Шереметьево обошлась москвичу в три миллиона
13:56
Пожаловавшуюся клиентку "Почты России" грязно обругали
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Политика

Плачущий Байден стал поводом для шуток

Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK press\Olivier Douliery
Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства.
прочитано 2833 раза

Момент награждения вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем. Фото, на котором Барак Обама вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: "Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры". После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.

Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка: "Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".

Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Еще один пользователь соцсети предположил, что одухотворенное лицо политика во время награждения связано с его мыслями. В этот момент он, наверное, думал: "Сила течет во мне, я един с силой". Так свою версию подписал пользователь Twitter Колин Джонс:

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам: "Байден: Я теперь один из Мстителей?  Обама: Конечно, Джо", "Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не… Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо", "Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к "Гарри Поттеру"). Обама: Джо, это не… Байден: Только не Слизерин! Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".

Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, 12 января. "Он не только был рядом со мной на протяжении этих лет, он целиком посвятил свою жизнь служению этому государству. Это лучший вице-президент, который когда-либо был в США", – сказал Обама и зал поддержал его слова аплодисментами. Байден, судя по слезам, не ожидал таких проводов от президента, поэтому не смог сдержать эмоций. После этих слов Байден подошел к Обаме и похлопал его по плечу. Но на этом сюрпризы для вице-президента не закончились. Обама наградил Байдена президентской Медалью Свободы, чем снова заставил его расплакаться. На этот раз Байдену пришлось отвернуться от телекамер и вытереть слезы носовым платком. Все это время в зале звучали аплодисменты.

Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK press\Olivier Douliery

Автор: Олег Райцин15 января 2017, 11:12

Политика

Как Порошенко Януковича переплюнул
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Бузова утешила Воробьева после измены
Cвадьба с Нетребко поразила роскошью
Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию
Воробьев со скандалом расстался с невестой

Проишествия

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
Самолет попал в аварию в Домодедово
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Lifestyle

Звезда Мариинки умерла на руках врачей
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
Мистические знаки судьбы Ингрид Бергман
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
Шоу-бизнес

Воробьев со скандалом расстался с невестой

Талантливый певец, актер и режиссер сообщил о том, что его сердце снова свободно
Lifestyle

Звезда Мариинки внезапно умерла в 37 лет

Эдуард Цанга был бас-баритоном оперной труппы
Шоу-бизнес

Бондарчук увез Андрееву из России

Федор Бондарчук и Паулина Андреева устроили свидание в Праге
Шоу-бизнес

Михалкову поздравили с беременностью

Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда

Гороскоп

У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз

Фоторепортажи

Красотки токийского автосалона-2017
Пухлая балерина показала страсть к танцам
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
Лучшие роли Алана Рикмана

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru