Плачущий Байден стал поводом для шуток

Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства.

Момент награждения вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем. Фото, на котором Барак Обама вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: "Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры". После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.



"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd – Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.

Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка: "Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki – Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.

Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Еще один пользователь соцсети предположил, что одухотворенное лицо политика во время награждения связано с его мыслями. В этот момент он, наверное, думал: "Сила течет во мне, я един с силой". Так свою версию подписал пользователь Twitter Колин Джонс:

biden: i am one with the force, the force is with me



obama: what?



biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M – Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам: "Байден: Я теперь один из Мстителей? Обама: Конечно, Джо", "Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не… Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо", "Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к "Гарри Поттеру"). Обама: Джо, это не… Байден: Только не Слизерин! Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".

Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, 12 января. "Он не только был рядом со мной на протяжении этих лет, он целиком посвятил свою жизнь служению этому государству. Это лучший вице-президент, который когда-либо был в США", – сказал Обама и зал поддержал его слова аплодисментами. Байден, судя по слезам, не ожидал таких проводов от президента, поэтому не смог сдержать эмоций. После этих слов Байден подошел к Обаме и похлопал его по плечу. Но на этом сюрпризы для вице-президента не закончились. Обама наградил Байдена президентской Медалью Свободы, чем снова заставил его расплакаться. На этот раз Байдену пришлось отвернуться от телекамер и вытереть слезы носовым платком. Все это время в зале звучали аплодисменты.