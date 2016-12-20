Изгнанницу Савченко отсадили на галерку

Скандальный депутат и бывшая летчица Надежда Савченко потеряла свое место в зале заседаний Верховной рады. После исключения из фракции "Батькивщина" бывшие соратники Савченко отсадили ее подальше от себя, теперь она будет сидеть рядом с внефракционным депутатом Владимиром Парасюком.

Такое соседство привлекло внимание украинских журналистов. В Киеве Савченко в последнее время называют не иначе как "агентом Кремля". Сама она недавно заявила, что на нее охотится администрация президента Украины Петра Порошенко. Там, по ее словам, уже получен приказ об устранении неугодного политика.

Нынешний сосед Савченко по Раде – Владимир Парасюк – скандалист и русофоб, который цинично прокомментировал убийство российского посла в Анкаре, напоминает Life.ru. На своей странице в Facebook он написал, что убийцу – 22-летнего полицейского, недовольного политикой России в Сирии, – можно назвать героем.

В начале декабря Савченко встречалась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Комментируя итоги этой встречи, она сказала, что была достигнута договоренность об обмене пленными. Тайные переговоры Надежды Савченко с главами самопровозглашенных республик вызвали скандал на Украине. Партия "Батькивщина" объявила о выходе Савченко из ее состава.





Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с Савченко открытие "культурного центра" самопровозглашенных республик в украинской столице.

В марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.