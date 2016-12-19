Савченко: Порошенко спланировал мое убийство

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит ее убийство. В телевизионном интервью бывшая летчица рассказала, что ведомство уже получило приказ о ее устранении.

Надежда Савченко обрушилась с критикой на украинских чиновников: депутат обвинила их в лицемерии. "Украинская дипломатия на весь мир кричит, что у нас Россия – враг. Однако продолжают вести торги с Москвой", – отметила она и сказала, что устала терпеть ложь, поэтому решила говорить "все как есть".

И, действительно, бывшая летчица раскрыла в интервью телеканалу NewsOne все карты. Оказывается, администрация президента Порошенко уже получила приказ на убийство Савченко. "Они хотят сделать все, чтобы уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически", – заявила Савченко и добавила, что знает числа и дни, когда это будет происходить. При этом она не сообщила журналистам точную дату своего предполагаемого убийства.

В начале декабря Савченко встречалась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР. Комментируя итоги этой встречи, она сказала, что была достигнута договоренность об обмене пленными, напоминает Lenta.ru. Также Савченко обратила внимание на то, что переговоры проходили на гораздо более высоком уровне, чем те, которые периодически ведутся в Минске при участии кадровых украинских дипломатов.

Лидер ДНР Александр Захарченко, комментируя встречу и переговоры с Савченко, назвал ее "опасным противником".

Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убеждённый. Очень опасный противник — Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 14 декабря 2016 г.

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что народная избранница встретилась с лидерами самопровозглашенных республик. "Я никому не позволю делать вид, что на Украине есть внутренний конфликт, и обелить Российскую Федерацию, какими бы мандатами это ни прикрывалось", – сказал глава Украины.

Тайные переговоры Надежды Савченко с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким вызвали скандал на Украине. Партия "Батькивщина" объявила о выходе Савченко из ее состава.





В марте 2016 года Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину. В последнее время народный депутат подвергается резкой критике у себя на родине: Савченко обвиняют в сговоре с руководителями ДНР и ЛНР.