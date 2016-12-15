Хакер взломал Twitter Савченко

Twitter-аккаунт депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко оказался в руках злоумышленника. Хакер не скрывает своей личности и подписывает самые громкие обращения со страницы политика своим именем.

Скандально известный украинский депутат Надежда Савченко потеряла контроль над своим аккаунтом в социальной сети Twitter. Хакер, взломавший страницу политика, начал один за другим публиковать сообщения, которые в значительной степени расходятся с официальной позицией Киева и взглядами самой Савченко.

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Например, злоумышленник признался в любви к президенту России Владимиру Путину, а также заявил, что Москва и Киев – сестры. Многие подписчики Савченко по достоинству оценили неожиданную перемену взглядов политика.

В одном из сообщений хакер раскрыл свою личность и назвался российским блогером Николаем Дикобаевым. Как именно он получил доступ к аккаунту Савченко, остается неизвестным.

Блогер не упустил момент и решил прорекламировать свои услуги на странице народного депутата. В одном из сообщений он оставил адрес своего аккаунта и призвал подписываться на него.

Напомним, ранее сестра депутата Вера Савченко сообщила, что верифицированный аккаунт политика в социальной сети Facebook является подделкой. "Все другие, в том числе что и я вела, заблокировали", – написала она.