Савченко обматерила Захарченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко ответила на вопросы журналистов о своих переговорах в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, разговор велся далеко не в доброжелательной атмосфере.

Комментируя переговоры, Савченко отметила, что они проходили на гораздо более высоком уровне, чем те, которые периодически ведутся в Минске при участии кадровых украинских дипломатов. "Но я рада, что он дал такой неожиданный результат рикошетом", – сказала народный депутат.

В то же время она призналась, что разговор был очень откровенным и велся на достаточно резком и совсем не дипломатическом языке. "Тот язык, на котором мы разговаривали, не пропустит цензура", – сказала она.

Кроме того, нардеп заявила, что отказывается считать лидеров ДНР и ЛНР террористами, посоветовав журналистам открыть военный устав и почитать там про определение слова терроризм. "Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения... Но нет, террористами они не являются", – пояснила украинский парламентарий.

Захарченко же, комментируя встречу и переговоры с Савченко, назвал ее "опасным противником".

Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убеждённый. Очень опасный противник — Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 14 декабря 2016 г.

Dni.Ru напоминают, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами самопровозглашенных республик, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов".





После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями ДНР и ЛНР. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с Савченко открытие "культурного центра" самопровозглашенных республик в украинской столице.

Кроме того, украинские СМИ высмеяли наряд Савченко, в котором она появилась на днях для общения с журналистами. Ее обвинили в дурновкусии и отсутствии чувства стиля, а украинская певица и экс-участница проекта "Фабрика звезд-7" назвала нардепа "типичной русской бабой".







