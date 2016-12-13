Савченко подписала сделку с дьяволом

Тайные переговоры в Минске народного депутата Украины Надежды Савченко с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким вызвали скандал на Украине. По итогам встречи бывшая российская заключенная призналась, что подписала сделку с дьяволом.

Из-за тайных переговоров партия "Батькивщина" объявила о выходе Савченко из ее состава. Зато встреча превратились в крупное событие для мирного урегулирования донбасского конфликта. Народный депутат поделилась подробностями переговоров.

Надежда Савченко отметила, что встречу именно в Минске предложили Захарченко и Плотницкий. По ее словам, она хотела встречаться напрямую, на "нейтралке".

По словам Савченко, своим посещением Минска она "разорвала кольцо", имея в виду обстановку на Украине в целом и ситуацию с пленными в частности. "Переговорами по пленным занимаются все люди доброй воли. Каждый может пойти и договориться. Это зависит только от твоих личных индивидуальных качеств и способностей", – цитирует нардепа "Газета.Ру".

Бывшая российская заключенная сказала, что переговоры велись только о пленных. Стороны уточнили списки. Савченко подчеркнула, что несмотря на то, что в них числятся 700 фамилий, надо понимать, что не все эти люди живы. Она заявила, что цифра обмена пленными определена, но называть ее не стала.

Савченко отметила, что если эта встреча не будет иметь эффект, то нет смысла встречаться дальше. Однако "если же эти встречи будут эффективными, то можно, конечно, встречаться еще".

По поводу реакции на переговоры Киева Савченко сказала, что неоднократно предупреждала украинские власти о встрече. Столь резкую реакцию партии "Батькивщина" в отношении нее нардеп объяснила уверенно. "Это, наверное, потому, что я сотрудничаю со всеми оборонными и правоохранительными структурами своей страны по этим вопросам, а вот со своими коллегами депутатами – как раз нет", – заявила Савченко.

По поводу прогнозов украинский политик сказала, что "есть ощущение, что все 50 на 50 – или срыв в войну, или ситуация все же закончится миром". Она подчеркнула, что зависит это от многих факторов. "Но в некоторой части и от меня, от того, что я буду делать и говорить. Я понимаю, что подписываю сделку с дьяволом. Но я ее подписываю не ценой интересов украинского народа, а максимум – ценой своей жизни", – заключила Савченко.