Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148

В Подмосковье днем 11 февраля произошла авиакатастрофа: потерпел крушение лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа – все они погибли.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной трагедии. Существует несколько версий, но о каких-либо выводах говорить можно будет только после завершения расследования.

Dni.Ru публиковали список погибших. В Сети удалось найти фотографии тех, кто стал жертвой чудовищной трагедии.