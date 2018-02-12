Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148

В Подмосковье днем 11 февраля произошла авиакатастрофа: потерпел крушение лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа – все они погибли.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной трагедии. Существует несколько версий, но о каких-либо выводах говорить можно будет только после завершения расследования.
Dni.Ru публиковали список погибших. В Сети удалось найти фотографии тех, кто стал жертвой чудовищной трагедии.
Звезда "Дома-2" снова удивила поклонников
Обломки самолета были обнаружены в поле в Раменском районе Московской области
Девушка не стесняется делиться самыми сокровенными подробностями жизни
Сатирик стал настоящим бодибилдером
Пейдж Спиранак – профессиональная гольфистка
Матч завершился со счетом 8:1
Парад спортсменов на церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхeнчхане походил на карнавал
Для мероприятия Наталья выбрала приталенное платье в мелкий горошек
Лыжницы, хоккеистки и другие красавицы будут радовать глаз болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане
Ягодицы теледивы никого не оставят равнодушным
Певица выложила на своей странице фотографию из-за кулис с гастролей в Дюссельдорфе
Жизнерадостная Настя, судя по записям в соцсетях, очень любила свою маму
Вагнер взбесила стратегия 15-летней конкурентки
Им важно, чтобы ребенок на страдал