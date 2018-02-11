Жуткие кадры с места крушения Ан-148

Днем 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Борт с регистрационным номером RA-61704 авиакомпании "Саратовские авиалинии" выполнял рейс 6В-703 и должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты после вылета из аэропорта Домодедово связь с ним пропала. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил.