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Фев. 11, 2018
просмотры: 123

Жуткие кадры с места крушения Ан-148

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Днем 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Борт с регистрационным номером RA-61704 авиакомпании "Саратовские авиалинии" выполнял рейс 6В-703 и должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты после вылета из аэропорта Домодедово связь с ним пропала. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил.

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