Под Москвой разбился Ан-148
Следственный комитет выступил с заявлением
Самолет рухнул из-за конфликта пилотов
Спасатели повторно обследуют периметр падения лайнера
Обещания о продолжении поисковых работ не выполняются
Экспертизу тел погибших отодвинут на неопределенный срок
Жителя Сочи хотят поймать на лжи
Ространснадзор приостановил полеты данных лайнеров
Его профессиональный сертификат признан недействительным
Специалисты в шоке от произошедшего
Вывод экспертов: ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости