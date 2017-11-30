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Ноя. 30, 2017
просмотры: 123

Юная иранка обезобразила себя ради Джоли

567

Саха Табар из Ирана является поклонницей известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Чтобы добиться максимального сходства с артисткой, 19-летняя девушка перенесла 50 пластических операций. Однако результат, хоть саму Саху удовлетворил, подписчиков девушки в соцсети Instagram ужаснул. По их мнению, пластика настолько обезобразила иранку, что та стала похожа не на Джоли, а на героиню мультфильма Тима Бертона "Труп невесты".

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