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Дек. 1, 2017
просмотры: 123

Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ

567

На ВДНХ открыли каток. Прокатиться по скользкой поверхности вызвались прославленные российские спортсмены: Мария Петрова и Алексей Тихонов и Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Также отметились тренер Илья Авербух и юная фигуристка Екатерина Куракова.

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