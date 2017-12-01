Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ

На ВДНХ открыли каток. Прокатиться по скользкой поверхности вызвались прославленные российские спортсмены: Мария Петрова и Алексей Тихонов и Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Также отметились тренер Илья Авербух и юная фигуристка Екатерина Куракова.
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