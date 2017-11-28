Красивые девушки Москвы поборолись за корону

Накануне, 27 ноября, в Москве состоялся финал конкурса красоты за звание самой красивой девушки столицы. Обладательницей титула "Мисс Москва – 2017" стала 21-летняя Елизавета Лопатина, передает Russia Today.
Девушка закончила Русско-британский институт управления по специальности "туризм", сообщает "Газета.ru". Красавица увлекается большим теннисом и психологией, уточняет Life.ru.
Отметим, что в конкурсе могут принять участие уроженки разных городов, но обязательно в настоящее время проживающие в Москве. К примеру, Елизавета Лопатина родом из Челябинска.
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