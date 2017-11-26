Красавиц из королевских семей вывели на подиум

В былые времена одна принадлежность к правящей династии или хотя бы гипотетическая возможность породниться с ней накладывала на людей жесточайшие ограничения в поведении. Однако время идет и границы дозволенного все время расширяются. И вот уже на подиум выходят девушки, в чьих жилах течет кровь европейских монархов. Девушки участвуют в рекламных компаниях модных брендов да и просто радуют поклонников своими фотографиями и нарядами. Полюбоваться на красавиц можно в галерее Dni.Ru.
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