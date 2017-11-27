Бузова в золотом наряде блеснула на съемках "Нового года по-новому"

Ольга Бузова приняла участие в съемке огонька телеканала СТС под названием "Новый год по-новому". Скандально известная телеведущая, певица, модель, актриса, дизайнер примерила образ Мэри Поппинс. А еще блеснула в золотом наряде вместе со своими четвероногими питомцами.