Бузова в золотом наряде блеснула на съемках "Нового года по-новому"

Ольга Бузова приняла участие в съемке огонька телеканала СТС под названием "Новый год по-новому". Скандально известная телеведущая, певица, модель, актриса, дизайнер примерила образ Мэри Поппинс. А еще блеснула в золотом наряде вместе со своими четвероногими питомцами.
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